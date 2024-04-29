В Украину с необъявленным визитом прибыл генсек НАТО: уже сделан ряд заявлений

Зеленский поговорил с генсеком НАТО о членстве Украины в ЕС, поддержке Альянса и многом другом

Сегодня, 29 апреля генсек НАТО Столтенберг приехал в Киев с необъявленным визитом. Он проводит совместный брифинг с президентом Украины.

Об этом стало известно из сообщения пресс-секретаря Альянса Фары Дахлалла. Во время выступления глава государства сказал, что сегодня можно отметить, что Украина и Альянс достигли самого высокого уровня отношений за все время нашей независимости.

"Но не самого большого из возможных, и именно об этом мы сегодня говорили и продолжим говорить после пресс-конференции", — сказал он.

Что сказали Зеленский и Столтенберг

По словам президента, они обсудят июльский саммит НАТО в Вашингтоне, а также подготовку к защите от ожидаемого российского наступления;

Генсек НАТО заявил, что не ожидает договоренности о членстве Украины на саммите альянса в Вашингтоне этим летом. Вместо этого он сказал, что Украина вступит в Альянс сразу, "когда время будет подходящим";

Как отметил президент, среди трех главных пунктов обсуждения со Столтенбергом: одобрение финансовой поддержки со стороны партнеров, в том числе и Соединенных Штатов Америки (США), своевременные поставки вооружения в Украину, поставка Силам обороны "конкретного" вооружения;

Зеленский: важно Patriot чувствовать не на словах, а в реальной защите неба

"Относительно дополнительных пакетов и количества ракет Patriot, здесь у нас ожидаемый позитив. Мы будем получать эти поставки без пауз. Относительно дополнительных систем Patriot здесь пока нет такой мощной конкретики, которую мы ожидаем от партнеров. Есть первые шаги. Сегодня мы обсуждали с генсеком НАТО также, где мы их видим. С нашей стороны мы работаем аналитически. Понимаем, в каких государствах есть. Мы работаем над дополнительными системами Patriot. Как только они будут в Украине, чего здесь все ждут, думаю, мы будем с вами это чувствовать";

Стабилизация на фронте, мощность нашей армии, перехват инициативы, развертывание контрнаступательных действий — все это зависит от трех главных пунктов — подчеркнул Зеленский

Первый пункт — это одобренная международными партнерами финансовая помощь и положительные решения правительств этих стран, в том числе США, относительно помощи по безопасности.

Второй пункт — это своевременные поставки оружия для своевременной поддержки украинской армии.

"Сегодня позитива в этом пункте я пока не вижу. Поставки есть. Они понемногу пошли. Надо этот процесс ускорить"

Третий пункт касается того, что конкретно из обещанной помощи доедет в Украину.

"Я буду очень честным с президентом Зеленским и с Верховной Радой, что союзники по НАТО не выполнили того, что мы обещали в течение последних месяцев. Соединенные Штаты потратили шесть месяцев на согласование пакета, а европейские союзники не предоставили боеприпасов, которые мы обещали. Но теперь я уверен, что все изменится", — сказал Столтенберг и добавил, что на фоне объявленного также ожидает другие "новые обязательства". Которые, как он ожидает, значительно повлияют на ситуацию на поле боя в Украине."Еще не поздно для Украины победить. Но именно поэтому так важно, чтобы союзники по НАТО сейчас на самом деле сделали то, что мы обещали, и чтобы мы превратили эти обязательства в реальные поставки оружия и боеприпасов, и я теперь уверен, что это произойдет"

Напомним, ранее мы писали о том, что еще одна страна НАТО тайно поставила Украине крылатые ракеты.