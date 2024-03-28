"Це прогноз по виплатам?": Пенсійний фонд приголомшив українців пікантним фото

Пост встиг зібрати сотні реакцій

У ніч проти 28 березня офіційний Telegram-канал Пенсійного фонду України здивував підписників своїм контентом. Він уже був видалений, але встиг розлетітися по мережі.

Так, серед постів-новин ПФУ раптово з’явилося інтимне фото, яке, ймовірно, було опубліковано помилково. Чиясь п’ята точка у мереживних трусах провисіла у стрічці офіційної пресслужби досить довго. На ній встигло навіть зібратися кількасот реакцій.

Втім, інцидент був помічений адміністраторами та виправлений видаленням. Однак, оскільки інтернет пам’ятає все, пост продовжив своє існування у вигляді скріншотів, які розлетілися по пабліках.

Варто зазначити, що, судячи з коментарів у мережі, українці поставилися з гумором та розумінням до помилки ПФУ. Ось деякі з них:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Міністерство освіти і науки України осоромилося з використанням штучного інтелекту у важливому документі.

Також ми повідомляли про те, що під час послання російського диктатора Володимира Путіна побачили конфузну деталь.