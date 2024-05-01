Українців переполошив яскравий спалах у небі: його бачили у Києві та низці областей (відео)

Жителі багатьох областей змогли спостерігати незвичайне явище

Мешканці низки областей України в ніч на 1 травня побачили в небі яскравий спалах, який на кілька миттєвостей висвітлив небо. За попередньою інформацією, подія не була пов’язана з бойовими діями.

Зокрема, telegram-канал Alpha Centauri, який спеціалізується на темах науки і космосу, поінформував про те, що швидше за все йдеться про метеор. Космічний об’єкт увійшов до атмосфери Землі й напевно згорів у ній.

"Попередньо над південним сходом країни згорів метеор. Події бачили жителі Харківщини, Сумщини, Полтавщини, Запоріжжя, Дніпра. Чекатимемо на заяви астрономів", — йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленнями в мережі, побачити спалах від падіння космічного мандрівника також могли мешканці Києва та, можливо, деяких інших областей.

Як повідомлялося раніше, попередній подібний спалах переполошив киян та жителів інших міст України трохи більше року тому. 19 квітня 2023 року болід увійшов в атмосферу і на мить висвітлив небо яскравим світлом. Спочатку передбачалося, що це є наслідком згоряння супутника RHESSI, проте цю версію спростували, оскільки траєкторія над Україною не проходила.

У мережі ж на цю подію відреагували хвилею мемів та жартів про катастрофу інопланетян.