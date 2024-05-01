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Украинцев переполошила яркая вспышка в небе: ее видели в Киеве и ряде областей (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Вспышка попала на видео
Вспышка попала на видео

Жители многих областей смогли наблюдать необычное явление

Жители ряда областей Украины в ночь на 1 мая увидели в небе яркую вспышку, которая на несколько мгновений осветила небо. По предварительной информации, событие не было связано с боевыми действиями.

В частности telegram-канал Alpha Centauri, который специализируется на темах науки и космоса, проинформировал о том, что скорее всего речь идет о метеоре. Космический объект вошел в атмосферу Земли и наверняка сгорел в ней.

"Предварительно над юго-востоком страны сгорел метеор. Событие видели жители Харьковщины, Сумщины, Полтавщины, Запорожья, Днепра. Будем ждать заявления астрономов", — говорится в сообщении.

Согласно сообщениям в сети, увидеть вспышку от падения космического странника также могли жители Киева и, возможно, некоторых других областей.

Как сообщалось ранее, предыдущая подобная вспышка переполошила киевлян и жителей других городов Украины чуть более года назад. 19 апреля 2023 года болид вошел в атмосферу и на мгновение осветил небо ярким светом. Изначально предполагалось, что это является следствием сгорания спутника RHESSI, однако эту версию опровергли, так как его траектория над Украиной не проходила.

В сети же на это событие отреагировали волной мемов и шуток о крушении инопланетян.

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#Украина #Космос #Метеорит