Чи потрібно оновлювати повторно? Українцям розповіли, хто може не йти до ТЦК після 18 травня

Нині в Україні діє дві норми, які вводять в оману громадян

У Генштабі заявили, що всі військовозобов’язані українці з 18 травня мають оновити свої дані у ТЦК. Але якщо зробити це раніше, то повторно у військкомат іти не треба.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник служби із громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. А у мережі українцям розповіли, як часто потрібно з’являтися у ТЦК після виходу нового закону про мобілізацію.

"Якщо громадянин хоче уточнити свої дані по закону про мобілізацію, то він це може зробити після набуття чинності законом. Але ніхто не забороняє звернутися зараз, тому що оновлення даних – обов’язок кожного військовозобов’язаного", — сказав Роман Істомін.

Він додав, що якщо українці оновлять свої дані до набрання чинності новим законом про мобілізацію, то 18 травня повторно йти до ТЦК не потрібно.

Однак у законі про посилення мобілізації є дві норми щодо "60 днів на оновлення даних". Одна норма вказує, що військовозобов’язані повинні з’явитися до ТЦК протягом 60 днів з моменту, коли набуде чинності новий закон. А інша ж говорить про те, що з’явитися потрібно протягом 60 днів з моменту, коли набрав чинності указ президента про оголошення мобілізації.

На порталі "Адвокат права" зазначили, що обидві норми конкурують між собою, і це цілком типова ситуація. Але одна норма вважається спеціальною, а друга загальною.

"Норма, яка вказує на обов’язок явки протягом 60 днів з дня набрання чинності законом, – спеціальна, і діятиме з 18 травня по 18 липня 2024 року. А норма, яка вказує на обов’язок з’явитися протягом 60 днів з моменту набуття чинності президентським указом про мобілізацію — загальна. Діятиме вона решту часу і має застосовуватися щоразу, коли набирає чинності", — сказано в поясненні.

Орієнтуватися потрібно не на указ президента від 24 лютого 2022 року, адже мобілізація продовжується кожні 90 днів. Перший акт уже вважається "історичним документом". Закон сконструйований і на майбутнє.

"Уявимо, що війна закінчилася, мобілізацію припинено, а за кілька років – нова війна. Ось на ці випадки існує загальна норма", — сказали в поясненні.

При цьому сьогодні до кінця не зрозуміло, чи потрібно прибувати чоловікам кожні 90 днів до ТЦК для уточнення облікових даних. Не виключено, що це питання ще буде врегульовано у постанові Кабміну.

"Логічно, що наші персональні дані змінюються щодня — одні додаються, інші — зникають, якісь — оновлюються. Але поки що потрібно орієнтуватися на спеціальну норму — 60 днів з моменту набрання чинності законом. Тобто, з 18 травня по 18 липня ", — резюмували адвокати.

Також "Телеграф" розповідав про те, який штраф за не оновлені дані у ТЦК. Лунала сума про 200 тисяч гривень.