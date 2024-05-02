Обурені кияни стоять вже другий день: що відбувається біля Деснянського ТЦК (фото, відео)

Люди поспішають оновити свої дані

Уже другий день у Києві стоять черги до територіальних центрів комплектування. Сьогодні зібрався натовп біля Деснянського ТЦК.

Про це повідомляє репортер "Телеграфа" Ян Доброносов. За словами журналіста, впускають дуже повільно.

Люди поспішають оновити дані. На вулиці біля ТЦК стоять десятки чоловік.

Натовп мирно чекає своєї черги. Люди розповідають один одному історії.

Обурені й стомлені кияни обговорюють актуальні теми. Йдуть розмови про корупцію та владу.

Також військовозобов'язаних турбує питання, що буде після 18 липня. Тобто у разі неявки до ТЦК протягом двох місяців після набуття чинності нового закону про мобілізацію. Чоловіки міркують, якими будуть штрафи.

Люди сидять під парканом, ховаються від палючого сонця в холодку.

Загалом під будівлею Деснянського ТЦК стоїть більше ніж 50 осіб. Деякі у черзі з вчорашнього дня.

Нагадуємо, новий закон про мобілізацію, ухвалений парламентом та підписаний Президентом України, почне діяти вже з 18 травня.

Згідно з законом, військовозобов'язані повинні завжди мати при собі відповідні документи. Також мають уточнити дані в ТЦК. Всі визнані обмежено придатними повинні повторно пройти ВЛК.

Раніше "Телеграф" писав, скільки мобілізують людей у Києві за місяць. В середньому це 100 осіб з одного району, а в столиці їх 10.