"Раніше казали про 200 тис. грн": які штрафи за не оновлення даних у ТЦК будуть з кінця травня

Верхня межа штрафу й досі не визначена

Починаючи з кінця травня, після набуття чинності закону про мобілізацію з 18 травня, військовозобов'язані мають оновити свої дані у ТЦК. У Верховній Раді однією з мір покарання через не поновлення інформації буде штраф від 8 500 грн, верхня межа може сягнути 25 500 грн.

Про це розповів адвокат Ігор Мунтян в етері "КИЇВ24". За його словами, раніше граничною верхньою межею була сума 200 тис. грн.

Адвокат зауважив, що наразі у Верховній Раді активно обговорюють суму штрафу, проте остаточна думка ще не прийнята.

"В кожній статті приймається нижня і верхня межа правопорушення. Якщо, наприклад, взяти 210 статтю — 27 років виповнилося, треба поміняти приписне на військовий квиток. А багато хто раніше не оновлював. За це був штраф 850 грн", — каже Мунтян.

За словами адвоката, нижня межа штрафу становитиме 8 500 грн, а верхня досі не визначена. Проте раніше подавалась цифра до 200 тисяч грн, зараз обговорюється сума 25 500 грн.

Нагадаємо, що новий мобілізаційний закон зобов’язує усіх військовозобов’язаних оновити свої дані впродовж 60 днів. Для цього людина повинна мати при собі усі необхідні документи, що визначають її особу.

Раніше "Телеграф" писав, що у Міноборони назвали точну дату запуску в Україні електронного кабінету військовозобов’язаного.