Абсолютно усім? У Генштабі зробили суперечливу заяву щодо оновлення даних у ТЦК з 18 травня

Новий закон про мобілізацію набуває чинності з 18 травня

Вже від 18 травня набуде чинності новий закон щодо мобілізації, згідно з яким у віці від 18 до 60 років усі чоловіки мають оновити дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК). За словами представника Генштабу Юрія Глущенка, зробити це потрібно абсолютно всім.

Про це він розповів в інтерв'ю Radio NV. Водночас спікер Полтавського ТЦК Роман Істомін казав, що якщо дані актуальні, то їх оновлювати не треба.

Тож у військовозобов'язаних виникає питання: "Чи усім треба йти у ТЦК після 18 травня, чи не усім?".

"Законом передбачено, що громадяни у віці від 18 до 60 років чоловічої статі, наголошую на цьому, зобов'язані оновити свої дані. Попри те, що він придатний або обмежено придатний, непридатний до військової служби", — заявив Глущенко.

Журналіст уточив, чи дійсно усі мають піти й оновити дані, представник Генштабу відповів: "Так, абсолютно правильно".

Водночас він зауважив, що тим чоловікам, які оновлюють дані у ТЦК прямо зараз (тобто до набрання чинності законом) повторно оновлювати дані не треба.

"З моменту опублікування закону особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які вже зараз оновлюють свої дані в ТЦК, з набранням чинності законом 18 травня не повинні вдруге приходити до ТЦК. Ми вже дали вказівки", — сказав Глущенко.

Зауважимо, що ці обидві заяви взаємозаперечні.

З відповідей Глущенка можна зробити висновок, що оновлювати дані потрібно особам, які вже приходили до ТЦК і пройшли медкомісію понад рік тому (висновок медкомісії дійсний один рік). А тим, хто зробив це вже зараз нібито не треба.

Проте, звертаємо увагу, що це припущення, тому треба чекати на додаткові роз'яснення.

Також Глущенко спростував, що всім, хто оновив свої дані, потрібно буде в обов'язковому порядку проходити в ТЦК.

"Такого завдання не стоїть. Таке рішення приймає ТЦК, виходячи з оновленої інформації та наявності тих завдань, які перед ним стоять", — заявив він.

Раніше "Телеграф" писав про оновлений список захворювань, з якими українці вважаються придатними до служби.