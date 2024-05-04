Конфлікт зі стріляниною між ромами та ТЦК на Закарпатті: у поліції зробили першу заяву

Дії порушників кваліфікували як хуліганство

У поліції Закарпатської області відреагували на конфлікт між ромами та співробітниками ТЦК у місті Виноградів, що стався увечері 3 травня. Розпочато кримінальне провадження, порушникам загрожує ув’язнення.

"Вчора ввечері біля входу на територію Виноградівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки зібралася група людей, орієнтовно 10 осіб, які порушували публічний порядок та вчиняли хуліганські дії. Співробітники поліції, які прибули на місце події, встановили, що таким чином представники поселення з села Онок висловлювали невдоволення через мобілізацію двох їхніх товаришів", — повідомили в поліції.

Там додали, що співробітники ТЦК і СП здійснили запобіжні постріли у повітря, коли учасники конфлікту намагалися силою відкрити вхідні ворота. На місці інциденту було кілька екіпажів поліції. Наголошується, що постраждалих під час сутички немає.

Дії порушників кваліфікували за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Правову оцінку отримають дії кожного з учасників конфлікту. Винним загрожує висновок терміном до 7 років.

Нагадаємо, за словами мешканців села, представники ТЦК мобілізували їхнього односельця, якого вранці 3 травня зупинили на місцевому базарі. Роми стверджують, що чоловік хворий і не може бути мобілізований, вони зібралися під військкоматом і спробували заблокувати виїзд з нього, у відповідь співробітники військкомату зробили запобіжні постріли.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Запоріжжі чиновник із ТЦК вирішив виконувати військово-транспортний податок особливим чином. Зокрема, він вилучав автомобілі, обираючи їх на власний смак, не враховуючи межі юрисдикції військкомату, ліміти та документи від ОВА. За це йому загрожує 12 років ув’язнення.