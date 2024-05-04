Нужно обновлять повторно? Украинцам рассказали, кто может не идти в ТЦК после 18 мая

Сейчас в Украине действует две нормы, которые вводят в заблуждение граждан

В Генштабе заявили, что все военнообязанные украинцы с 18 мая должны обновить свои данные в ТЦК. Но если сделать это раньше, то повторно в военкомат идти не нужно.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник службы с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин. А в сети украинцам рассказали, как часто нужно являться в ТЦК после выхода нового закона о мобилизации.

"Если гражданин хочет уточнить свои данные по закону о мобилизации, то он это может сделать после вступления закона в силу. Но никто не запрещает обратиться сейчас, потому что обновление данных – обязанность каждого военнообязанного", — сказал Роман Истомин.

Он добавил, что если украинцы обновят свои данные до вступления в силу нового закона о мобилизации, то 18 мая повторно идти в ТЦК не нужно.

Однако в законе об усилении мобилизации есть две нормы о "60 днях на обновление данных". Одна норма указывает, что военнообязанные должны явиться в ТЦК в течение 60 дней с момента, когда в силу вступит новый закон. А другая же гласит о том, что явиться нужно в течение 60 дней с момента, когда в силу вступил указ президента об объявлении мобилизации.

На портале "Адвокат права" отметили, что обе нормы конкурируют между собой, и это вполне типичная ситуация. Но одна норма считается специальной, а вторая — общей.

"Норма, указывающая на обязанность явки в течение 60 дней со дня вступления в силу закона, – специальная, и будет действовать с 18 мая по 18 июля 2024 года. А норма, указывающая на обязанность явиться в течение 60 дней с момента вступления в силу президентского указа о мобилизации — общая. Действовать она будет все остальное время и должна применяться каждый раз, когда вступает в силу", — сказано в пояснении.

Ориентироваться нужно не на указ президента от 24 февраля 2022 года, ведь мобилизация продолжается каждые 90 дней. Первый акт уже считается "историческим документом". Закон же сконструирован и на будущее.

"Представим, что война закончилась, мобилизация прекращена, а через несколько лет – новая война. Вот на эти случаи существует общая норма", — сказали в пояснении.

При этом на сегодняшний день до конца не понятно, нужно ли являться мужчинам каждые 90 дней в ТЦК для уточнения учетных данных. Не исключено, что этот вопрос еще будет урегулирован в постановлении Кабмина.

"Логично, что наши персональные данные меняются каждый день – одни прилагаются, другие – исчезают, какие-то – обновляются. Но пока нужно ориентироваться на специальную норму — 60 дней с момента вступления в силу закона. То есть, с 18 мая по 18 июля", — резюмировали адвокаты.

Также "Телеграф" рассказывал о том, какой штраф за не обновленные данные в ТЦК. Звучала сумма о 200 тысячах гривен.