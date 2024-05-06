Возможно ли выплатить 40 тысяч? Нардеп рассказала, насколько реально повышение зарплаты учителям

Брать полторы ставки никто не сможет

В Украине активно обсуждается тема повышения заработной платы учителям до 40 тысяч гривен после победы. О том, реально ли это рассказала народная депутат, секретарь комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа.

По ее словам, властям придется привлекать средства из-за границы. Своими мнениями по этому поводу Наталья Пипа поделилась в интервью "Телеграфу" "Родители изменят свое мнение: член образовательного комитета ВР о трансформации школ, реформе вузов и зарплатах учителям" .

На просьбу журналиста объяснить, откуда взялась такая цифра и вообще реальна ли она, депутат ответила: "Где пути роста, я не знаю, разве что будем привлекать средства из-за границы. Мы на образование тратим 7% ВВП. Это очень высокий процент по сравнению с большинством стран, но проблема в том, что у нас ВВП низкий в абсолютных величинах. Поэтому я не вижу, где есть возможность дополнительного роста зарплаты без привлечения средств из-за рубежа. Возможности государственного бюджета платить 40 тысяч гривен каждому учителю я не вижу".

Согласно данным МОН, в среднюю зарплату молодого учителя на 2023 год входит должностной оклад 5,7 тыс. грн и надбавки за престижность труда и за выслугу лет — 1,9 тыс. грн (вместе). То есть в общей сложности 7,6 тыс. грн. В то время как средняя зарплата в стране — 13,4 тыс. грн. То есть почти вдвое выше.

Напомним, что прошлым летом министр образования и науки Украины Оксен Лесной анонсировал комплексную образовательную реформу. В ее рамках рассматривается и повышение заработной платы педагогов. Ее уровень зависит от квалификации и реальных достижений. А вот количество лет, которые человек проработал учителем, уже не будет основным показателем, как было раньше.

По словам члена Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Колебошина, сейчас в государстве самое низкое количество часов учительской ставки среди стран Европы — 18. Обсуждается переход к 36 часам. Поэтому брать полторы ставки никто не сможет.

Ранее "Телеграф" сообщил, какие рекомендации предоставило МОН, чтобы помочь украинским детям из-за границы вернуться в украинские школы.