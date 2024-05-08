США зря переживали: удары по российским нефтебазам дали неожиданный результат

В России существенно дорожает бензин и дизельное топливо

Из-за ударов по российским НПЗ, против которых выступают в США, мировые цены на нефть начали падать. Более того, серьезного эффекта на мировой рынок нефтепродуктов эти атаки не окажут, как боялись в США.

Об этом сообщает Foreign Affairs. Опасения официальных лиц на этот счет безосновательны.

Издание отмечает, что с октября 2023 года Украина нанесла как минимум 20 ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. К концу марта было уничтожено 14% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Из-за этого правительству России пришлось ввести 6-месячный запрет на экспорт бензина. Сейчас страна-агрессор, которая является одной из крупнейших производителей нефти, вынуждена импортировать бензин из других стран. Внутри же России цены на топливо для авто (бензин и дизель) существенно подскочили.

К тому же, из-за атак на НПЗ у России снижается способность превращать свою нефть в полезный продукт. Чем меньше предприятий этой отрасли функционируют в РФ, тем больше именно сырой нефти придется экспортировать стране. А это приведет не к росту мировых цен, а наоборот к их снижению.

"Действительно, российские компании уже начали продавать больше нерафинированной нефти за границу. Пока они ограничиваются российскими нефтеперерабатывающими заводами, атаки вряд ли приведут к повышению цен на нефть для западных потребителей", — отмечает Foreign Affairs.

Издание отмечает, что удары по российским НПЗ преследуют те же цели, которые поставил Запад, но не смог достичь санкциями. Речь идет о том, чтобы ослабить финансовые и логистические возможности России вести войну, при этом не допустив более широкого ущерба мировой экономике. Уже сейчас нефтеперерабатывающие мощности РФ потеряли до 900 000 баррелей в день.

Россия конечно же старается ремонтировать свои НПЗ, но это долгий и дорогостоящий процесс. Возможности нефтехранилищ России ограничены, поэтому просто так складировать сырую нефть для использования в будущем нельзя. У страны-агрессора есть два выхода: увеличить экспорт сырой нефти или закрыть скважины и сократить добычу. Оба они болезненные для РФ.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Россия старается быстро ремонтировать поврежденные НПЗ. Количество простаивающих мощностей сократилось.