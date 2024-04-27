Згоріло багатенько: опубліковано супутникові знімки наслідків ударів по НПЗ у Смоленську

Резервуари з пальним вигоріли повністю

У ніч проти середи, 24 квітня, російський нафтопереробний завод (НПЗ) у Смоленську атакували безпілотники. У мережі вже з'явилися супутникові знімки з наслідками удару.

Знімки Planet Labs публікує "Радіо Свобода". На кадрах видно, що щонайменше чотири великі резервуари вигоріли повністю.

Нагадаємо, українські дрони атакували нафтобазу "Роснефті" у селі Раздорово Смоленської області. Разом з нею також завдавали удару і по НПЗ "Роснефти" в іншому населеному пункті регіону, Ярцевому. Після потужних вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу.

НПЗ до атаки

НПЗ після атаки

Зазначається, що загалом на цих базах зберігалося понад 26 тисяч кубометрів нафти.

Також 27 квітня біля російського Краснодара під ранок пролунали потужні вибухи, там були атаковані НПЗ та військовий аеродром українськими дронами. Офіційно російська влада традиційно заявила, що усі безпілотники нібито було збито, а на одному з місць ударів "горить трава".

Зауважимо, що від 2024 року українські дрони пошкодили 18 російських НПЗ. Це скоротило обсяги виробництва окупанта майже на 14 відсотків.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія оговталася від ударів по НПЗ. Іноземні ЗМІ оцінили, скільки потужностей уже відновлено.