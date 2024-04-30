Як швець без чобіт: у Росії через атаки по НПЗ закінчується бензин

Аналітики припускають, що така тенденція в Росії збережеться й надалі

Через атаки дронів по російських НПЗ у найбільшій у світі нафтовій державі закінчується бензин. Росіяни змушені заправляти свої авто за "захмарними" цінами.

Про це повідомляє Politico. Лише за останній тиждень ціни на бензин у РФ зросли на 10%, а з початку року вони зросли на 20%, досягнувши шестимісячного максимуму.

Постачання нафтопродуктів до Росії скорочується, а частина заводів на тлі частих атак дронами змушена припиняти свою роботу. За підрахунками аналітиків, з початку 2024 року на території РФ постраждали від атак понад 12 нафтопереробних заводів у дев’яти різних регіонах.

"Це як комар: якщо ви не можете його знайти, не можете убити, і він продовжує повертатися ніч за ніччю, ви будете втомлені. Це дуже хороший спосіб зняти напругу з лінії фронту", — заявив колишній офіцер британської військової розвідки та фахівець із планування НАТО Філіп Інгрем.

Внаслідок українських атак Росія скоротила експорт палива до майже історичного мінімуму — минулого тижня було відвантажено трохи більше 712 тисяч тонн дизельного пального та газойлю. Хоча за аналогічний період часу у 2023 році обсяг експорту становив понад 844 000 тонн.

Аналітики кажуть, що для Кремля це одразу і політична, і військова проблеми. До того ж більшість країн світу, які раніше співпрацювали з Росією, відмовилися від імпорту російських нафтопродуктів.

"Дешеве паливо не тільки має важливе значення для військових зусиль Росії, але і є ключовою частиною пропозиції президента Володимира Путіна суспільству, протиотрути від відсталих зарплат і слабкого рубля. Тенденція, зважаючи на все, збережеться і в найближчому майбутньому", — пише Politico.

Щобільше, Росія може дійти до того, що найближчим часом їй доведеться імпортувати бензин із запасів, що зберігаються у Білорусії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія оговталася від ударів по НПЗ. У прискореному темпі намагаються поновлювати ключові заводи.