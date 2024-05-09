Варто підготуватися: що змінює для жінок з 18 травня закон про мобілізацію

Жінки можуть піти служити тільки добровільно

Незабаром набирає чинності новий закон про мобілізацію — з 18 травня. Згідно з ним, військовозобов'язані мають оновити дані в ТЦК та СП. Стосуються ці норми і жінок.

Адвокатка Дар'я Тарасенко розповіла, що норми про те, коли жінки мають ставати на військовий облік не змінилися — це відбувається за наявності у них медичної чи фармацевтичної освіти. При цьому впливу на цю вимогу немає, якщо жінка ніколи за фахом не працювала. "На них, також як і на військовозобов'язаних чоловіків поширюється обов'язок оновити свої дані", — зазначила адвокатка.

Нагадаємо, оновити свої дані потрібно протягом 60 днів. Це прізвище, ім'я, по батькові, місця проживання/перебування, сімейний стан та членів родини, народження дітей та шлюби, дані паспорту, громадянство, зайнятість, освіту, виїзди за кордон, стан здоров'я, кримінальні відповідальність та судимість. Загалом про зміни цих пунктів потрібно повідомляти протягом 7 днів від зміни.

Новий закон містить норму, що призов військовозобов'язаних жінок на військову службу під час дії особливого стану можливий тільки за їхньою згодою. Юристка зазначає, що у попередній редакції закону такого не було. Це означає, що жінок примусово мобілізовувати не будуть.

Щодо перетину кордону закон не змінився. Проблем при виїзді за кордон військовозобов'язані жінки не матимуть, вважає фахівчиня.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в електроному реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг" буде відмічатися вручення повісток. Цей реєстр має також запрацювати після 18 травня.