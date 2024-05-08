Збрехати про неотримання вже не вийде: у реєстрі "Оберіг" фіксуватимуть вручення повісток, подробиці

Вручатимуть повістки відповідно до законодавства

У реєстрі "Оберіг", який забезпечує цифрове ведення даних на всіх етапах мобілізаційної кампанії для кожного окремого суб’єкта, буде відображатись інформація щодо отримання військовозобовʼязаними повістки. Зокрема, буде зафіксована інформація про дату та статус.

Про це розповіла в інтервʼю DOU заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Доступ до реєстру зʼявиться після набуття чинності законом про мобілізацію 18 травня.

"У реєстрі "Оберіг" є окреме поле про статус вручення людині повістки — коли була вручена та який статус. Оповіщення військовозобов’язаних відбувається лише згідно із законодавством — особисто та завірено підписом. Всі інші методи наразі не є правомірними", — зауважила заступниця міністра.

Зауважимо, що "Оберіг" автоматично наповнюється інформацією з різних державних реєстрів, а також даними, зібраними працівниками ТЦК та СП.

Серед іншого реєстр міститиме наступну інформацію про людину: ПІБ, місце проживання, дата народження, сімейний стан, відомості про членів сім’ї, місце роботи, судимість, відомості про освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків, надана військово облікова спеціальність, звання тощо.

Раніше "Телеграф" писав, що дані чоловіків призовного віку для реєстру "Оберіг" вже було оцифровано. Процес відбувся у всіх 24 регіонах України та у Києві.