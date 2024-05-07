Завжди мати це при собі: що зміниться для чоловіків в Україні з 18 травня
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Незабаром українців чекатиме ряд змін, які стосуються мобілізації
Починаючи з 18 травня набере чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, всі чоловіки з 18 до 60 років повинні завжди мати при собі військово-обліковий документ.
При цьому неважливо, перебуваєте ви на військовому обліку чи ні. "Телеграф" вирішив нагадати читачам про нові правила, які незабаром почнуть діяти в країні.
Так, військовий квиток повинні мати про собі навіть ті, кого виключили з нього. Перевіряти його можуть уповноважені представники ТЦК, поліцейські, а також прикордонники. Дійсність перевірятимуть через Єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Водночас усі українці незалежно від віку та статі в умовах військового стану повинні мати документи, що ідентифікують особу. Це може бути або звичайний паспорт, або закордонний, студентський квиток, права водія і т.д.
Окрім того, відповідно до нового закону, всі військовозобов'язані мають актуалізувати свої облікові дані до 17 липня 2024 року.
Також слід пам’ятати, що чоловіки переводитимуться на військовий облік військовозобов’язаних з 25 років, а не 27. Таким чином до війська можна бути призваним з 25 до 60 років.
Раніше "Телеграф" подробно розповів про те, що зміниться для українських чоловіків із 18 травня.