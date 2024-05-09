Следует подготовиться: что меняет для женщин с 18 мая закон о мобилизации

Женщины могут пойти служить только добровольно

Вскоре вступает в силу новый закон о мобилизации с 18 мая. Согласно ему, военнообязанные должны обновить данные в ТЦК и СП. Касаются эти нормы и женщины.

Адвокат Дарья Тарасенко рассказала, что нормы о том, когда женщины должны становиться на военный учет не изменились, — это происходит при наличии у них медицинского или фармацевтического образования. При этом влияния на это требование отсутствует, если женщина никогда по специальности не работала. "На них, также как и на военнообязанных мужчин, распространяется обязанность обновить свои данные", — отметила адвокат.

Напомним, обновить свои данные нужно в течение 60 дней. Это фамилия, имя, отчество, местожительство/нахождение, семейное положение и членов семьи, рождение детей и браки, данные паспорта, гражданство, занятость, образование, выезды за границу, состояние здоровья, уголовная ответственность и судимость. Об изменениях этих пунктов нужно сообщать в течение 7 дней от изменения.

Новый закон содержит норму, что призыв военнообязанных женщин на военную службу во время действия особого положения возможен только с их согласия. Юрист отмечает, что в предыдущей редакции закона такого не было. Это означает, что женщины принудительно мобилизовывать не будут.

Относительно пересечения границы закон не изменился. Проблем при выезде за границу военнообязанных женщин не будет, считает специалист.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в электронном реестре военнообязанных "Оберег" будет отмечаться вручение повесток. Этот реестр должен также заработать после 18 мая.