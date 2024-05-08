Мобілізація засуджених, та не всіх: Рада проголосувала за відповідний законопроєкт у другому читанні

Законопроєкт передбачає добровільну мобілізацію

Законопроєкт про мобілізацію засуджених осіб, який було ухвалено у першому читанні 10 квітня, прийняли в цілому, під час другого. "За" проголосували 279 нардепів.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Telegram. Підкреслив, що антикорупційні ризики були враховані.

"Ризики по антикорупції, на яких наголошував антикорупційний комітет, частково прибрали. Зокрема, право мобілізуватися з тюрми прибрали для депутатів та частини топ-корупціонерів (з виключеннями), а також винним у тяжких злочинах (на кшталт вбивства, зґвалтування)", — написав нардеп.

Зауважимо, що цей законопроєкт дозволяє ув'язненим за нетяжкими статтями, за бажанням, укласти контракт із ЗСУ та отримати за це умовно-дострокове звільнення. При цьому згоду на прийом ув'язнених має надати командир підрозділу.

Голосування на законопроєкт у другому читанні

Засуджені за тяжке умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство, за злочини проти основ національної безпеки – мобілізовані не будуть.

Нині в Україні близько 26 тисяч осіб перебувають у місцях позбавлення волі, частину з них можуть мобілізувати до лав ЗСУ. Загалом в Україні близько 50 тисяч людей, які мають судимість і вже відбули покарання.

Заборона цій категорії людей бути частиною армії — застаріла законодавча норма часів СРСР, вважає заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що, за словами міністра юстиції Дениса Малюськи, для таких мобілізованих будуть створюватися окремі підрозділи в лавах Збройних сил України.