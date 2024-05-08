Скільки ув’язнених можуть призвати до лав ЗСУ: Арахамія назвав кількість

Мобілізація ув’язнених проходитиме за взаємною згодою

Україна може мобілізувати до лав армії певну кількість ув’язнених. Усього ця цифра може бути оцінена в 15-20 тисяч осіб.

Про це розповів голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час брифінгу у Верховній Раді. Його слова наводить Українська правда.

"15-20 тисяч — це загальний ресурс (ув’язнених — ред.), які можуть підпадати під відповідні критерії", — сказав він.

За його словами, поки що незрозуміло скільки з них підпишуть контракт, проте є надія на те, що це буде кілька тисяч людей. Підписання контракту проходитиме за згодою сторін.

Також Арахамія додав, що ув’язнених можуть призвати до лав ЗСУ лише після рішення суду про умовно-дострокове звільнення від покарання.

Нагадаємо, Верховна Рада 8 травня ухвалила закон, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув’язнених. Тобто до Сил оборони не можуть приєднатися вбивці, ґвалтівники, педофіли, наркоторговці та низка інших категорій.

Як повідомлялося раніше, в Україні понад 15 тисяч військових, які отримали дисциплінарне покарання та через це не залучаються до виконання свого обов’язку.