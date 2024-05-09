Новые "режимы", увеличенные штрафы и не только: 6 главных изменений нового закона против уклонистов

Штрафы подняли значительно

В четверг, 8 мая, Верховная Рада проголосовала за законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения. Он значительно поднимает штрафы для уклонистов.

"Телеграф" рассказывает о главных изменениях, которые приносит новый закон. Подробнее об этом читайте ниже.

Главные изменения закона №10379

Фактически вводятся три режима для наказаний — нарушение, повторное нарушение и нарушение во время военного положения. Чем жестче проступок — тем выше штраф;

Становятся возможными так называемые заочные штрафы за нарушение правил военного учета и уклонение от мобилизации. Потому что теперь необязательно составлять протокол, на основании которого выносится постановление о штрафе (Т.е если особа не обновила свои данные, не сообщила об изменении личных данных (семейное состояние, состояние здоровья и т.п.), не появилась за повесткой, то военкомат выносит постановление о штрафе без протокола. В то же время в ТЦК должны быть подтверждающие документы, какие именно в законопроекте не указаны);

Новый закон продлевает срок административного задержания (Согласно ст. 263 за нарушение правил военного учета и уклонения от мобилизации в период военного положения полиция может задержать сроком до трех часов для составления протокола. А в случаях, необходимых для установления личности и/или уяснения обстоятельств нарушения — до трех суток);

Увеличен размер штрафов, касающихся военного учета:

в мирное время — от 3 400 до 5 100 гривен

в военное время (или повторное нарушение) — от 17 000 до 25 500 гривен

Увеличен размер штрафов за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время:

для граждан — от 5 100 до 8 500 гривен

для должностных и юридических лиц — от 17 000 до 34 000 гривен

За уклонение от мобилизации в военное время:

для граждан – от 17 000 до 25 500 гривен

для должностных и юридических лиц — от 34 000 до 59 000 гривен

Важно: новые штрафы вступят в силу на следующий день после обнародования закона, который еще предстоит подписать президенту Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что в Верховной Раде рассматривают две модели платной брони от мобилизации.