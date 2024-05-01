Штрафи для ухилянтів ще підвищать: у Раді розглянули правки до законопроєкту про порушників

Адміністративний штраф накладається протягом року

Правоохоронний комітет ВР розглянув правки до другого читання законопроєкту, який збільшує штрафи за порушення закону про мобілізацію. Але штраф не буде виписано, якщо дані про призовника ТЦК може отримати сам через держреєстри

Про це повідомив народний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський на своїй сторінці в Телеграм. Він назвав суму, яка буде збільшена.

Верхній поріг штрафів пропонується збільшити до 25 500 (раніше пропонували до 22 500).

Для посадових і юридичних осіб штраф від 34 000 до 59 500 гривень.

Також було додано три режими, правопорушення, повторне правопорушення та правопорушення під час дії режиму воєнного стану. За його словами, адміністративний штраф накладається протягом року, але не пізніше трьох місяців з моменту виявлення правопорушення. Штраф не буде виписано, якщо дані про призовника ТЦК може отримати сам через держреєстри.

Нагадаємо, що у Міністерстві закордонних справ обмежили надання консульських послуг для українців-чоловіків. Це тимчасове рішення. Його знімуть, коли новий закон про мобілізацію набуде чинності. Проте в деяких випадках консульські послуги будуть надаватись у повному об’ємі.

Раніше "Телеграф" писав, що Міністерство оборони України опублікувало заходи впливу за невиконання обов’язків громадян під час мобілізації. Закон, який вже підписав Володимир Зеленський, стане чинним з 18 травня 2024 року.