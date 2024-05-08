Рада проголосувала за продовження мобілізації та воєнного стану в Україні: до якої дати

Спочатку його продовжували на 30 діб, проте потім почали робити це одразу на 90, що є максимальним передбаченим законодавством строком

У середу, 8 травня, в Україні вкотре продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів. "За" проголосувало 399 депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, з 14 травня 2024 року на 90 днів. Відповідно до 11 серпня 2024 року.

"Це вже одинадцяте продовження від початку повномасштабної війни", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що воєнний стан в Україні був запроваджений 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Спочатку його продовжували на 30 діб, проте потім почали робити це одразу на 90, що є максимальним передбаченим законодавством строком.

Про те, як тепер мають видавати повістки українцям — ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа".

Раніше "Телеграф" писав, що з 18 травня 2024 року набуває чинності новий закон про посилення мобілізації, згідно з яким усі військовозобов'язані мають оновити свої дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК). У ньому також є зміни стосовно військового обов'язку жінок.