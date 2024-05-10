Найбільша у травні: Землю накриває потужна магнітна буря

Найближчими днями наша планета буде під потужною атакою сонячної енергії

У ці вихідні 11–12 травня Землю накриють потужні магнітні бурі. Щобільше, 10 травня також очікується підвищена активність на Сонці.

Про це повідомляють на порталі Meteoagent. K-index буде від 5 до 8 балів за 9-бальною шкалою.

Попередньо перша хвиля магнітної бурі наздожене планету сьогодні, 10 травня, у другій половині дня. А друга хвиля очікується 11-12 травня. До речі, цей викид буде найбільшим цього місяця сплеском сонячної активності. До того, вчені називають його "Cannibal CMEs", тобто "канібальський корональний викид маси" Сонця. Все тому, що напередодні величезна сонячна пляма AR3664 викинула у бік Землі п’ять сплесків енергії. Вчені застерігають, що перші три сплески можуть об’єднатися в один потужний і утворити "Каннібальський КВМ", який накриє Землю 11 травня. А якщо два сплески енергії, що залишилися, досягнуть Землі, то рівень штормів може стати екстремальним.

У п’ятницю 10 травня потужність магнітної бурі оцінюють у 5 балів, а 11–12 травня – у 8 балів. Наслідки магнітних бур будуть відчувати на собі не лише метеозалежні люди, а й техніка. Можливі перебої зі зв’язком, інтернетом, сигналом GPS та іншою навігацією, а також стрибки напруги електромережі.

Магнітні бурі або геомагнітна активність — це реакція геомагнітного поля Землі на спалахи, які трапляються на поверхні Сонця. В результаті цих спалахів відбувається викид корональної маси в космос і коли він досягає Землі, трапляються магнітні бурі та північні сяйва.

Також "Телеграф" розповідав про те, якою буде погода у ці вихідні по всій Україні. Синоптик Наталка Діденко дала прогноз та попередила, у яких регіонах очікуються дощі.