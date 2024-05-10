Найпотужніша магнітна буря принесла українцям північне сяйво: чарівні фото

Українці з різних частин країни діляться у мережі гарними кадрами нічного неба

В Україні ввечері 10 травня можна було спостерігати рідкісне для наших широт явище — північне сяйво. Його бачили жителі південних та східних регіонів країни.

Дивовижні фото публікують у мережі. Північне сяйво хоч і рідкісне для України явище, але з початку травня відбувається вже вдруге — його помітили 2 травня, а до цього восени 2023 року.

Так, північне сяйво було помічене у небі над Харківською, Донецькою, Дніпропетровською, Чернігівською, Кіровоградською, Одеською та Миколаївською областями. Фото діляться мешканці Кам’янського, Миколаївки, Краматорська, Львова, Запоріжжя, Херсона та інших міст.

Це сталося на тлі потужної магнітної бурі, яка накрила Землю 10 травня і триватиме до 12 травня включно. До речі, це найсильніша буря за минулий рік, її потужність за 9-бальною шкалою коливається від 5 до 8 балів.

Також на небі 10 травня з’явився молодий місяць або Луна, що росте. Це перша поява Місяця на небі після новолуння. Супутник Землі виглядає у цю фазу, як вузький серп.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у небі над Одесою помітили рідкісне явище. Величезний ореол навколо сонця можна було побачити неозброєним поглядом.