Такой экстремальной магнитной бури не было больше 20 лет: на что влияет шторм и как он задел Украину

Последствия могут ощущаться еще два дня

В ночь на 11 мая Землю накрыла сильнейшая магнитная буря. Для оценки влияния активности солнца на магнитное поле Земли применяется "K-индекс" и он достиг 9, что является максимальной отметкой.

По оценкам Центра прогнозирования космической погоды, в ночь на 11 мая K-индекс поднялся до 9 на три часа. Произошла экстремальная геомагнитная буря. K-индекс оценивается по шкале от 0 до 9. 0 — спокойствие или отсутствие влияния, а 9 присваивается самым сильным геомагнитным бурям.

Последствия этой бури могут ощущаться еще два дня — 12-13 мая. В Украине пиковая оценка магнитной бури в ночь на 11 мая достигла 8 баллов. Это было зафиксировано в три часа, до 9 часов утра сила геомагнитных колебаний достигает 7 баллов.

В последний раз солнечная буря такой силы, как прошлой ночью, достигала Земли более 20 лет назад — в октябре 2003 года. Тогда она вызвала отключения электроэнергии в Швеции, также были повреждены трансформаторы в Южной Африке.

В начале текущей недели Солнце выбросило несколько волн солнечной плазмы, которые направились к Земле. Это вызвало полярное сияние, которое ночью можно было наблюдать, в том числе и в Украине.

Сильные магнитные бури вызывают ряд последствий. Так, они могут стать причиной сбоев в работе электросетей, привести к повреждению трансформаторов и других компонентов. Кроме того, они могут оказывать негативное влияние на работу спутников. Это может проявляться перебоями в телекоммуникациях, навигации и других системах. Также сильніе возмущения магнитного поля могут вызывать свечение и сияние на небе. Это происходит довольно часто.

Ранее "Телеграф" публиковал фото завораживающего северного сияния, которое наблюдали украинцы в ночь на 11 мая. Его видели жители южных и восточных регионов страны.