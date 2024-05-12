Німеччина не буде повертати Україні дві категорії чоловіків: що сказав Шольц

Позиція офіційного Берліну пов’язана з дефіцитом людських ресурсів на ринку праці

Німеччина, яка більше не хоче приймати біженців з України, не буде повертати Києву чоловіків мобілізаційного віку двох категорій. У країні зможуть залишитись українці, які офіційно працюють та мають посвідку на проживання.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у цьому випадку їхнє проживання в країні не ставиться під сумнів. Про це пише видання DW.

"Правова ситуація така, що проживання тут не ставиться під сумнів. Працевлаштування також веде до безпеки проживання", ― сказав Шольц.

Німецький канцлер звернувся до українців з закликом працевлаштуватись. У країні є дефіцит на ринку праці, тому його сподіваються закрити вимушеними мігрантами.

"Ми сподіваємося, що ті, хто приїхав з України, щойно вони матимуть змогу працювати, будуть працювати. Варто сказати, що багато хто вже це робить, але є ще кілька сотень тисяч тих, хто терміново потрібен на ринку праці", ― сказав Шольц.

З однієї сторони Німеччина просить українців працевлаштуватись, щоб впоратись з дефіцитом кадрів, а з іншої ― більше не хоче приймати мігрантів. У німецьких містах скаржаться, що не можуть приймати велику кількість біженців. У притулках зайняті майже усі місця.

Влада вирішила позбавити деяких українців соціальних виплат. Фінансову допомогу хочуть скасовувати для тих, хто відмовився від працевлаштування.

Тема повернення чоловіків мобілізаційного віку з-за кордону обговорюється з кінця минулого року. Віцепрем’єрка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків. Обмеження консульських послуг для українців мобілізаційного віку пов’язане з необхідністю провести облік. Він допоможе більш точно оцінити мобілізаційний потенціал.

Раніше "Телеграф" писав, що у Німеччині запропонували створити "зону безпеки" над Україною. Щоправда, вона пошириться лише на певні області, а не на всю країну.