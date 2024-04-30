Примусове повернення українців із ЄС буде чи ні: віцепрем’єр дала чітку відповідь

Україні треба розуміти, в якому обсязі вона може заміняти бійців на фронті

Україна не буде примусово повертатиме чоловіків призовного віку з-за кордону. При цьому доступ до консульських послуг отримуватимуть лише чоловіки із дійсними військово-обліковими документами, які оновили свої дані до ТЦК.

Про це віцепрем’єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина сказала в інтерв’ю DW у Брюсселі. За її словами, надання своїх даних ТЦК не означає автоматичної мобілізації на фронт.

"Україна ухвалила закон про мобілізацію і ми маємо розуміти, в якому обсязі ми можемо замінювати хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації – облік та інформацію. І це першочергова мета нашого рішення", – сказала Стефанішина.

Вона додала, що у травні до України приїде єврокомісар із внутрішніх справ та міграції Ілва Йоганссон. Разом з українською владою він обговорюватиме питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, оскільки у 2025 році припиниться дія механізму тимчасового захисту в ЄС.

"Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку до країни, що воює, не буде. Але в питаннях війни немає приємних рішень і давайте не забувати, що війна триває і ми повинні її виграти", — пояснила Стефанішина.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Естонія не має наміру відправляти додому українських громадян призовного віку.

Водночас у Литві кажуть, що поки що не розглядали заходів щодо примусового повернення військовозобов’язаних до України.

Польща має намір врегулювати питання щодо перебування військовозобов’язаних чоловіків з України на її території.