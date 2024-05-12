Германия не будет возвращать Украине две категории мужчин: что сказал Шольц

Позиция официального Берлина связана с дефицитом человеческих ресурсов на рынке труда

Германия, которая больше не хочет принимать беженцев из Украины, не будет возвращать Киеву мужчин мобилизационного возраста двух категорий. В стране смогут остаться украинцы, официально работающие и имеющие вид на жительство.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в этом случае их проживание в стране не подвергается сомнению. Об этом пишет издание DW.

"Правовая ситуация такова, что проживание здесь не подвергается сомнению. Трудоустройство также ведет к безопасности проживания", ― сказал Шольц.

Немецкий канцлер обратился к украинцам с призывом трудоустроиться. В стране есть дефицит на рынке труда, потому его надеются покрыть за счет вынужденных мигрантов.

"Мы надеемся, что те, кто приехал из Украины, как только они смогут работать, будут работать. Стоит сказать, что многие уже это делают, но есть еще несколько сотен тысяч тех, кто срочно нужен на рынке труда", ― сказал Шольц.

С одной стороны Германия просит украинцев трудоустроиться, чтобы справиться с дефицитом кадров, а с другой — больше не хочет принимать мигрантов. В немецких городах жалуются, что не могут принимать большое количество беженцев. В приютах заняты почти все места.

Власти решили лишить некоторых украинцев социальных выплат. Финансовую помощь хотят отменять тем, кто отказался от трудоустройства.

Тема возвращения мужчин мобилизационного возраста из-за границы обсуждается с конца прошлого года. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин. Ограничение консульских услуг для украинцев мобилизационного возраста связано с необходимостью учета. Он поможет более точно оценить мобилизационный потенциал.

Ранее "Телеграф" писал, что в Германии предложили создать "зону безопасности" над Украиной. Правда, она распространится только на некоторые области, а не на всю страну.