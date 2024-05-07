35 тисяч військових: Шольц зробив грізну заяву про готовність Німеччини захищати НАТО

За словами канцлера, безпекова ситуація у Балтії зараз доволі напружена

У випадку будь-якої загрози Німеччина готова оперативно розгорнути 35 тисяч військовослужбовців для підтримки союзників. Це підготовлені сили Бундесверу, які можуть бути задіяні у першому ешелоні.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє пресслужба уряду Німеччини. За його словами, таким чином Бундесвер підтверджує готовність обороняти союзні країни Північно-Східної та Центральної Європи.

"Майже 35 тисяч німецьких солдатів готові оперативно надати підтримку нашим союзникам у разі надзвичайної ситуації", – сказав він.

Шольц визнав, що безпекова ситуація у країнах Балтії напружена через російських терористів. Проте Німеччина готова затято захищати "кожен квадратний сантиметр території НАТО". Також німецький уряд виконує взяті на себе зобов'язання із захисту повітряного простору Естонії та Латвії.

Раніше "Телеграф" писав, що у НАТО в конфіденційному порядку і без офіційних повідомлень встановили "червоні лінії", за якими може бути пряме втручання у війну в Україні. Їх щонайменше дві.

Також лідер демократів у Палаті представників Хакім Джефріс заявив, що Сполучені Штати Америки мають продовжувати підтримувати Україну, щоб запобігти ескалації війни. Адже у разі програшу України США мають втрутитися у конфлікт "з нашими військовослужбовцями".