У Німеччині обговорюють створення "зони безпеки" над частиною України: про що йдеться

Ідея викликала схвалення у депутатів низки партій

Представники кількох німецьких партій не відкидають використання систем ППО НАТО для захисту західних областей України. Зокрема йдеться про використання систем, розміщених у Польщі та Румунії.

Ідея належить експерту Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланге, а також колишньому помічнику генсека НАТО генерал-лейтенанту Хорсту-Хайнріху Браусу. Про це пише DW.

Експерти наголосили, що це дозволило б організувати "зону безпеки" у 70 кілометрів та посилити українську ППО безпосередньо біля передової. Ідею підтримали низка німецьких політиків, серед яких є й представники правлячої коаліції, наприклад, Вільної демократичної партії (СвДП) та "Союзу 90/Зелених".

Зокрема, Агнешка Бруггер від "зелених" вважає, що системи ППО можна розташувати біля кордонів України, щоб захистити західні області. Таку ж думку висловив і її однопартієць Антон Гофрайтер, який зазначив, що така опція має бути розглянута у більш віддаленій перспективі, але зараз про це не йдеться.

Депутат ВДП Маркус Фабер зазначив, що кількість ракет для української ППО вже зараз обмежена, а тому вже зараз треба подумати про виробництво потрібної їх кількості у довгостроковій перспективі, а також про залучення західних систем до захисту повітряного простору України.

Підтримують ідею і деякі опозиціонери, тому Родеріх Кізеветтер із ХДС зазначає, що це дозволить розвантажити ППО України. Він навів приклад участі західної коаліції у відбитті атаки на Ізраїль, що не зробило США, Францію та Британію сторонами конфлікту.

Як повідомлялося раніше, Україну поки що неможливо забезпечити ракетами для американських протиповітряних пускових установок Patriot, оскільки геополітична ситуація підігріла світовий попит на ці боєприпаси. А виробництво нових ракет відверто не встигає попиту.