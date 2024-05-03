Шольц зі сміхом розповів, чому не надасть Україні Taurus: у Німеччині обурились (відео)

Справа не в довірі, а у контролі за всім, що роблять зі зброєю

Щоразу канцлер Німеччини Олаф Шольц знаходить причини відмовляти Україні у наданні далекобійних ракет Taurus. Так, у неділю, 28 квітня, він на питання, чому Берлін не постачає їх Києву відповів з іронією.

За його словами, справа не у довірі Україні як союзнику, а у контролі за всім, що роблять зі зброєю. Нещодавно у мережі опублікували відео з зустрічі Шольца з жителями міста Люнебург, де канцлер іронізує.

"Є зброя, яку можна постачати, лише якщо зберігається контроль за всім, що з нею роблять. І тут не можна вести дебати, наче між друзями: Ти що, мені не довіряєш? Звісно, я довіряю моєму другу. Але я б не став давати кожному всю зброю", — сказав Шольц і розсміявся.

Німці були здивовані та одночасно обурені такою відповіддю та аргументами, адже питання поставок Taurus обговорюється вже тривалий час.

Оглядач видання BILD Юліан Льовєнич називає це "позбавленим смаку жартом коштом українців".

"Шольца веселить власний жарт — у той час, як українці щодня стикаються зі смертю від російських ракет і дуже сподіваються на Taurus, щоб перерізати Путіну шляхи постачання. Ефект від цього виступу: канцлер знову влаштовує рознесення українцям. Хоча бачить у них друзів. Але, очевидно, не довіряє їм настільки, щоб поставити потрібну їм зброю", — йдеться у матеріалі.

Раніше "Телеграф" писав, що Україні дозволили бити по території РФ західною зброєю.