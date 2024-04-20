Значна частина українських біженців у Німеччині залишиться без виплат: що відбувається

Більшість українських біженців планують залишитися в Німеччині щонайменше ще на два роки

Влада Німеччини має намір відмовитися від соціальної підтримки великої групи українських біженців. Йдеться про людей, які відмовилися від працевлаштування.

Інформація про це оприлюднена на сайті німецького Федерального відомства з питань міграції. Наразі рішення лише винесено на розгляд, але ще не ухвалено.

Зазначається, що близько 77% українських біженців у Німеччині висловили намір залишитися там ще щонайменше на два роки, а тому заради стимуляції економічної активності цієї категорії мігрантів їм пропонують працевлаштуватися. У разі відмови їм скорочуватимуть соціальну допомогу, аж до повної зупинки виплат.

Також у проєкті наголошено, що ініціатива не лише має на меті скоротити бюджетні витрати, а й інтегрувати біженців у німецьке суспільство.

Автори проєкту також закликали українських біженців активно шукати роботу, оскільки це дозволить їм стати частиною суспільства та застосувати свої знання та досвід для підтримки України у майбутньому. Для реалізації цього їм надається допомога у пошуках роботи, працюють інформаційні ресурси та проводяться консультації щодо підготовки резюме та проходження співбесіди.

Як повідомлялося раніше, для ВПО, які мешкали в Херсонській області, постраждали від військових дій і не можуть повернутися додому, в Україні надають грошову допомогу на оренду житла.