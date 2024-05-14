І навчаються, і працюють: що таке дуальна форма навчання та чи дає вона право на відстрочку

Лише половину часу навчаються в аудиторії

За новим законом про мобілізацію, який набуває чинності з 18 травня, студенти у певних випадках можуть отримати відстрочку від призову. Стосується це також й тих, хто навчається на дуальній формі навчання.

Про це йдеться у законі №10449. Зауважимо, що також можуть отримати відстрочку ті студенти, які навчаються на денній формі навчання або отримують рівень освіти вищий за попередній.

Що таке дуальна форма навчання

Дуальна форма навчання передбачає, що теоретичний матеріал студент опрацьовує у навчальному закладі з викладачем, а практичне навчання проходить на виробництві.

Дуальна – буквально означає подвійна. Тож, простими словами можна сказати, що за дуальною формою навчання близько 50% практики, поза навчальним закладом, та 50% теоретичних знань.

У Міністерстві освіти і науки України зазначали, що такий підхід суттєво відрізняється від практичних відпрацювань, оскільки в його основі не тільки закріплення теорії на практиці, а саме навчання в умовах виробництва. Тобто, передбачається, що після завершення навчання учні, які здобували освіту за дуальною формою, вже знають та вміють працювати з технікою, розуміють усі технологічні процеси та мають досвід взаємодії з досвідченими фахівцями підприємств.

Поширеною практикою є те, що таким учням пропонують відкриті вакансії на цьому ж підприємстві, тож рівень їхнього працевлаштування після навчання доволі високий.

Дуальна форма навчання здебільшого поширена у професійних технічних коледжах та училищах.

Раніше "Телеграф" писав, що від 7 травня Кабінет міністрів України оновив правила перетину кордону для студентів. Хлопці теж зможуть виїжджати на навчання за програмами академічної мобільності. Раніше під час війни здобувати знання в університетах за кордоном могли лише дівчата.