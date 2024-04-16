Студенти з 1 вересня – на базову військову підготовку: опубліковано закон про мобілізацію, головні зміни

Документ ще не набрав чинності

На офіційному сайті Верховної Ради опублікували повний текст нового закону про мобілізацію. Документ вже підписав президент України.

Цей закон передбачає багато нововведень для українців. "Телеграф" зібрав для вас основні його положення. Вони почнуть діяти через 30 днів після офіційної публікації документа.

Призовний вік

Так, призовний вік зменшується з 27 до 25 років. Громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки або служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.

Нові правила обліку

Усі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності новим законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані.

Ті, хто перебувають на території України повинні це зробити шляхом прибуття до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або за своїм місцем проживання, або до ЦНАП, або через електронний кабінет. А в разі перебування за кордоном – шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або офіційний номер телефону, зазначених на офіційному сайті ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або через е-кабінет.

Громадянам необхідно завжди мати при собі військово-обліковий документ та надавати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи працівника ДПСУ. Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото- та відеофіксацію.

Обмеження для ухилянтів

Також вводиться обмеження права керування авто для ухилянтів. ТЦК отримає дані від МВС про автомобілі у власності українців та компаній для їхньої мобілізації. Забирати зможуть транспортні засоби, якщо в людини їх більше одного. Повернути їх мають через місяць після оголошення демобілізації.

Мобілізація засуджених

Крім того, законом передбачена можливість проходження військової служби засудженими особами, яких було звільнено від відбування покарання з випробуванням. Призову не підлягають ті, хто засуджений за умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство та за злочини проти основ національної безпеки.

Демобілізація

Також закон передбачає демобілізацію у зв'язку зі звільненням із полону (якщо військовослужбовці не виявили бажання продовжувати військову службу). Крім того, запроваджуються нові підстави для звільнення зі служби.

Вишкіл

Також законом вводиться базова загальновійськова підготовка. Її проходять громадяни віком від 18 до 25 років. Її можна пройти під час навчання у вузах чи у тренувальних центрах ЗСУ. Така підготовка розпочнеться з 1 вересня 2025 року.

Відстрочка

Опікуни та усиновлювачі отримають право на відстрочку та на звільнення з військової служби. Люди з інвалідністю та особи, звільнені з полону, мають право на звільнення від військової служби (якщо військовослужбовці не виявили бажання продовжувати військову службу).

Чоловіки віком від 25 до 55 років, які отримали інвалідність ІІ та ІІІ груп після повномасштабного вторгнення (за винятком військових), повинні ще раз пройти медико-соціальну експертизу (МСЕК), щоб підтвердити її висновки.

Заохочення для військових

Військовослужбовці у разі підписання першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки. Військовослужбовцям, їхнім дружинам (чоловікам) не нараховуватимуться відсотки за користування кредитом, штрафні санкції, пеня за невиконання зобов'язань перед банками та іншими організаціями, винятки становитимуть кредити на автомобілі та нерухомість.

Мобілізація жінок

Варто зазначити, що новим законом обов'язкова мобілізація жінок не передбачається.

Нагадаємо, у вівторок, 16 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію. Він набуде чинності за 30 днів.