И учатся, и работают: что такое дуальная форма обучения и дает ли она право на отсрочку

Лишь половину времени учатся в аудитории

По новому закону о мобилизации, который вступает в силу с 18 мая, студенты в определенных случаях могут получить отсрочку от призыва. Это касается также и тех, кто учится на дуальной форме обучения.

Об этом говорится в законе №10449. Заметим, что также могут получить отсрочку те студенты, которые учатся на дневной форме обучения или получают степень образования выше предыдущей.

Что такое дуальная форма обучения

Дуальная форма обучения предполагает, что теоретический материал студент прорабатывает в учебном заведении с преподавателем, а практическое обучение проходит на производстве.

Дуальная – буквально означает двойная. Простыми словами можно сказать, что по дуальной форме обучения около 50% практики, вне учебного заведения, и 50% теоретических знаний.

В Министерстве образования и науки Украины отмечалось, что такой подход существенно отличается от практических отработок, поскольку в его основе не только закрепление теории на практике, а именно обучение в условиях производства. То есть, предполагается, что после завершения обучения учащиеся, получавшие образование по дуальной форме, уже знают и умеют работать с техникой, понимают все технологические процессы и имеют опыт взаимодействия с опытными специалистами предприятий.

Распространенная практика заключается в том, что таким студентам предлагают открытые вакансии на этом же предприятии, поэтому уровень их трудоустройства после обучения достаточно высок.

Дуальная форма обучения в большинстве своем распространена в профессиональных технических колледжах и училищах.

Ранее "Телеграф" писал, что с 7 мая Кабинет министров Украины обновил правила пересечения границы для студентов. Парни тоже смогут уезжать на обучение по программам академической мобильности. Ранее во время войны получать знания в университетах за границей могли только девушки.