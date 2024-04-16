Чому не всім студентам дозволять виїжджати за кордон: в Міносвіти пояснили

У МОН побоюються, що деякі заклади освіти можуть стати лазівкою для ухилянтів.

Студентів приватних вищих навчальних закладів не випускатимуть за кордон, попри нову постанову Кабміну. У Міносвіти пояснили, чому це так.

Міністерство вважає, що включення приватних закладів освіти до цієї програми створюватиме корупційні ризики. Про це йдеться у відповіді МОН виданню hromadske.

"Якби зміна до постанови стосувалася студентів таких навчальних закладів, це могло б створити ризик для незаконного витоку за кордон, щоб уникнути мобілізації", — йдеться у повідомленні.

Там нагадали, що є приватні навчальні заклади, яким хоч призупинили ліцензії, але вони продовжують існувати як юридична особа приватного чи публічного права. Саме через них у влади виникло побоювання.

Щодо студентів закладів, які беруть участь у програмах академічної мобільності, то вони можуть отримати фінансування на покриття своїх видатків із державного чи місцевого бюджету.

Як відомо, з початку воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонили виїжджати за кордон. Право на це мають лише кілька категорій. Студенти, аспіранти, стажери та докторанти не могли покидати Україну, але тепер цю норму змінили.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше повідомляв, чи можуть студентам вручити повістку. Деякі з них уже втратили право на відстрочку.