В Україні оновили правила перетину кордону для студентів: що змінилося

Є кілька умов

Від 7 травня Кабінет міністрів України оновив правила перетину кордону для студентів. Хлопці теж зможуть виїжджати на навчання за програмами академічної мобільності.

Про це йдеться на сайті Урядового порталу. Раніше під час війни здобувати знання в університетах за кордоном могли лише дівчата.

Проте згідно з новими правилами студенти-чоловіки теж можуть перетнути кордон з освітньою метою.

Для цього треба:

бути віком від 18 до 22 років;

не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;

стати учасником академічної мобільності строком на один семестр;

навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України державної або комунальної форми власності;

здобувати освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності (або магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування).

Щодо документів, то для перетину кордону потрібно мати е-квиток студента, засвідчену копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від Територіального центру комплектування та довідку від закладу освіти про направлення на навчання.

Також необхідне підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти.

Раніше "Телеграф" писав, що у Європі задумалися про майбутнє українських студентів через новий закон про мобілізацію.