Відстрочка від мобілізації за новим законом: "слуга народу" прояснила щодо однієї категорії чоловіків

У тексті документа не було чіткої відповіді, тому знадобилось пояснення

У новому законі про мобілізацію народні депутати врахували правку щодо відстрочки для аспірантів бюджетної та контрактної форми навчання. Призову також не підлягатимуть деякі категорії здобувачів та працівників освіти.

Про це повідомила народна депутатка України від фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина. Вона написала про це у своєму Телеграм-каналі.

"Отримую звернення, тому наголошую: у Законі про мобілізацію врахували правку щодо права на відстрочку від мобілізації всім аспірантам — і бюджетникам, і контрактникам", — написала Гришина.

Студенти теж матимуть право на відстрочку від мобілізації, але не всі. Щоб її отримати, треба відповідати наступним умовам:

здобувати професійно-технічну, фахову передвищу чи вищу освіту;

навчатись на денній або дуальній формі;

здобувати рівень освіти, який є вищим, ніж той, який студент здобув раніше.

Педагоги та наукові працівники закладів загальної середньої освіти, фахової передвищої та вищої освіти, співробітники наукових установ теж мають право на відстрочку від мобілізації. Щоб її отримати, вони мають працювати не менш ніж на 0,75 ставки на основному місці роботи.

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада прийняла закон про мобілізацію у другому читанні. 283 народних депутати проголосували "За".

Перше читання законопроєкту відбулось 7 лютого 2024 року. Документ мав понад 4000 правок, через що його розглядали більш як два місяці.

З нового законопроєкту виключили правку про демобілізацію через 36 місяців. На цій зміні наполягав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Раніше "Телеграф" опублікував інструкцію для військовозобов’язаних за новим законом про мобілізацію. Є декілька речей, які повинні зробити усі чоловіки віком від 18 до 60 років у найближчі місяці.

Також ми писали про головні зміни у мобілізації по новому закону. Вони також стосуються категорій чоловіків, які матимуть право на відстрочку.