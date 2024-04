Рєзніков отримав нову посаду: ким став ексміністр оборони України

Сам Рєзніков поки що ніяк не прокоментував своє призначення

Колишній міністр оборони України Олексій Рєзніков отримав нову посаду після того, як подав у відставку. Він став директором "Безпечних та оборонних програм" в Інституті майбутнього.

Про це повідомив співзасновник Українського інституту майбутнього Ігор Лиски. Він упевнений, що Олексій Рєзніков зможе дати новий поштовх у сфері оборони нашої країни.

"Зустрічайте новий Директор "Безпечних та Оборонних Програм" Ukrainian Institute for the Future. Зараз це найактуальніший напрямок, і ми дуже віримо, що саме Олексій Рєзніков зможе дати свіжий поштовх у сфері оборони та безпеки нашої країни. Чекаємо на ваші ідеї, думки та співробітництво. Обіцяємо новий рівень аналітики, змісту та дискусії! To be continued…", — написав Ігор Лиски.

Він також опублікував спільне фото з Олексієм Рєзніковим та ще одним співзасновником Безпечних та оборонних програм Анатолієм Амеліним.

Нагадаємо, що 5 вересня 2023 року ВРУ звільнила Олексія Рєзнікова з посади глав Міноборони України. У січні 2024 року стало відомо, що Рєзніков відновив своє право займатися адвокатською діяльністю.

Також ходили чутки, що колишній міністр оборони може стати послом України у Великій Британії. Але пізніше у ЗМІ навели низку причин, через які це неможливо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ходили чутки про те, що Олексія Данилова після звільнення з РНБО хотіли призначити послом до Норвегії. Однак цього не сталося, і Володимир Зеленський призначив його послом до Молдови.