Нагороджував Резніков: чим ще відзначився ексвійськком зі Львівщини, який накупив квартир та Lexus

Нагородили у 2022 році за зразкове виконання військового обов’язку

У понеділок, 18 березня, ЗМІ оприлюднили інформацію, що колишній начальник Самбірського районного ТЦК та СП Сергій Бабич задекларував майно на 6,4 млн грн. Але не тільки цим відомий військком у мережі, адже у вересні минулого року його звинуватили у бездіяльності через катування та тримання в неволі військовозобов’язаних чоловіків.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найбільш гучні події з життя скандального військового. Відомо, що Бабич має дружину-медика Ірину та доньку-студентку Софію.

У 2022 році міністр оборони України Олексій Резніков нагородив колишнього військкома за зразкове виконання військового обов’язку. Але зараз вже відомо, що починаючи з 24 лютого 2022 року на родину Сергія Бабича було переписано багато квартир. Що не вказує на відповідність його персони до нагороди.

Далі у вересні 2023 року у мережу потрапила інформація про те, що працівники Самбірського військкомату тримають в неволі та знущаються з військовозобов’язаних чоловіків. Внаслідок цього Сергія Бабича, який очолював військкомат Самбора, відправили під цілодобовий домашній арешт на два місяці. А під час слідства в Національному агентстві з питань запобігання корупції знайшли у військового незаконні статки.

Тоді під час перевірки з’ясувалося, що протягом останніх трьох років військком разом з дружиною придбав майна на понад 4 мільйони гривень. Агентству минулого року Сергій Бабич пояснив це тим, що нібито його родина багато років заощаджувала, щоб купити нерухомість. До того ж його мама нібито подарувала 42 тисячі доларів.

Раніше "Телеграф" писав, що у ТЦК відреагували на скандал із "викраденням" волонтера у Львові.