"Пан Безгін щось дуже часто порушує закон як для людини, яка вже ходить під кримінальною статтею", - Береза про вимоги нардепа-слуги до громад

"Слуги народу" забрали у громад всі ресурси, розікрали, а тепер вимагають від них знайти додаткові гроші для ЗСУ. При цьому публічно закликають до порушення закону і кажуть про "амністію" для громад, наче ті є "арештантами". Про це заявив народний депутат VIII скликання Борислав Береза, коментуючи публікацію "слуги" Безгіна щодо грошей громад.

"Зацініть глибину цинізму та холуйства. Цілий нардеп "слуги народу" Безгін видав, дослівно: "Зараз всі громади, що мають додатковий фінансовий ресурс, мають підставити плече державі та додатково оперативно підтримати ЗСУ! Центральна влада має в свою чергу амністувати ті громади, що підтримують ЗСУ, навіть якщо це не зовсім відповідає закону!". Слуги, вам там корона не тисне? По-перше: з яких це пір у влади є повноваження АМНІСТУВАТИ громади? Вони що, АРЕШТАНТИ? По-друге: з яких це пір "слуги" вже публічно вимагають ПОРУШУВАТИ закон? З глузду з'їхали?" — заявив Борислав Береза.

Експерт обурений заявами представника президентської партії про "амністію" для громад та порушення закону.

"Амністувати громади? Порушити закон? Пан Безгін щось дуже часто порушує закон, як для людини яка вже ходить під кримінальною статтею", — наголосив Береза.

Екснардеп нагадав, що минулого року у громад забрали гроші, передавши надходження від військового ПДФО до державного бюджету.

"В мене після поста Безгіна загалом питання до влади: а що ж сталося? Забрали всі ресурси в громад, забрали ПДФО, силовиків нацькували, фортифікацій ніяких не побудували, все розікрали, а тепер їхня величність "слуга народу" вимагають громади допомогти? А повернути гроші в бюджет з марафону і фінансування партій слуги не хочуть?" — наголосив Береза.