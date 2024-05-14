"Пан Безгин что-то очень часто нарушает закон как для человека, который уже ходит под уголовной статьей", - Береза о требованиях нардепа-слуги к громадам

"Слуги народа" забрали у громад все ресурсы, разворовали, а теперь требуют от них найти дополнительные деньги для ВСУ. При этом публично призывают к нарушению закона и говорят об "амнистии" для громад, как будто те — "арестанты". Об этом заявил народный депутат VIII созыва Борислав Береза, комментируя публикацию "слуги" Безгина по поводу денег громад.

"Оцените глубину цинизма и холуйства. Целый нардеп "слуги народа" Безгин выдал, дословно: "Сейчас все громады, имеющие дополнительный финансовый ресурс, должны подставить плечо государству и дополнительно оперативно поддержать ВСУ! Центральная власть должна, в свою очередь, амнистировать те громады, которые поддерживают ВСУ, даже если это не совсем соответствует закону!". Слуги, вам там корона не давит? Во-первых: с каких это пор у власти есть полномочия АМНИСТИРОВАТЬ громады? Они что, АРЕСТАНТЫ? Во-вторых: с каких это пор "слуги" уже публично требуют НАРУШАТЬ закон? С ума сошли?" – заявил Борислав Береза.

Эксперт возмущен заявлениями представителя президентской партии об "амнистии" для громад и нарушении закона.

"Амнистировать громады? Нарушить закон? Господин Безгин что-то очень часто нарушает закон, как для человека, который уже ходит под уголовной статьей", — подчеркнул Береза.

Экс-нардеп напомнил, что в прошлом году у громад забрали деньги, передав поступления от военного НДФЛ в государственный бюджет.

"У меня после поста Безгина в целом вопрос к власти: а что же произошло? Забрали все ресурсы у громад, забрали НДФЛ, силовиков натравили, фортификаций никаких не построили, все разворовали, а теперь их величество "слуга народа" требуют от громад помочь? А вернуть деньги в бюджет с марафона и финансированию партий слуги не хотят?" – подчеркнул Береза.