Стало відомо, скільки держава витрачає на одного військового

В Міноборони розказали "Телеграфу" про державне забезпечення бійців ЗСУ продуктами та оснащенням

Цьогоріч державні витрати на утримання одного бійця Збройних Сил України становлять орієнтовно більше мільйона гривень без урахування озброєння військового.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

— 2024-го утримання одного військового обходиться Україні орієнтовно в 1,2 млн грн на рік. Це без витрат на зброю. Наприклад, середня ціна харчування одного військового на день становить близько 114 гривень (мінімальна ціна за комплект — десь 104 гривні, а максимальна — 125 гривень). Витрати на військових залежать від роду військ, сезону і особливості експлуатації спорядження. Є позиції, які видають кілька разів на рік, а є комплекти, що видають раз на декілька років. Також речі можуть бути індивідуальними і груповими. Наприклад, намет абощо, — сказав він.

За словами заступника міністра, Міноборони спрямовує десятки мільярдів гривень на закупівлю озброєння та тилового майна, і ці державні витрати є шансом для української промисловості. Зокрема Державний оператор тилу закуповує одяг й інше речове майно для військових на мільярди гривень: "Це можливість для української промисловості розвивати свої підприємства під час війни, створювати робочі місця, сплачувати податки. Також це можливості для вітчизняного військово-промислового комплексу. За останній місяць Агенція уклала рекордну кількість контрактів на закупівлю зброї, боєприпасів та військової техніки. З них на українських виробників припадає досить суттєва частка".

Дмитро Кліменков також зазначив, що Державний оператор тилу станом на початок травня цього року вже уклав контрактів на загальну суму в 32 млрд грн. А конкуренція на торгах дозволить зекономити приблизно 10 мільярдів.

— І ще важливо зазначити, що економію державних коштів ми спостерігаємо також у сегменті закупівель озброєння та військової техніки. Наведу приклад: нещодавно Агенція оборонних закупівель придбала тисячі дронів для ЗСУ за рекордно низькими державними цінами, — сказав заступник міністра оборони України.

*Докладніше про те, як в Міноборони переглядають підходи до забезпечення Сил Оборони, що роблять з компаніями, які зривають контракти для забезпечення ЗСУ, та якими темпами Україна рухається до стандартів НАТО — читайте на "Телеграфі" в інтерв'ю з Дмитром Кліменковим.

Як повідомлялось, нещодавно українці підписали другу петицію до президента України Володимира Зеленського щодо розблокування надання західної зброї бригаді "Азов". Необхідні 25 тисяч голосів були зібрані за добу. Це було вже другим зверненням щодо сприяння розблокування зброї США для "Азову". Попередня петиція була розглянута 3 травня 2024 року. Її відхилили.

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