Стало известно, сколько государство тратит на одного военного

В Минобороны рассказали "Телеграфу" о государственном обеспечении бойцов ВСУ продуктами и оснащением

В этом году государственные расходы по содержанию одного бойца Вооруженных Сил Украины составляют ориентировочно более миллиона гривен без учета вооружения военнослужащего.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

— В 2024 году содержание одного военного обходится Украине ориентировочно в 1,2 млн грн в год. Это без затрат на оружие. Например, средняя цена питания одного военного в день составляет около 114 гривен (минимальная цена за комплект — где-то 104 гривны, а максимальная — 125 гривен). Расходы на военных зависят от рода войск, сезона и особенности эксплуатации снаряжения. Есть позиции, которые выдают несколько раз в год, а есть комплекты, которые выдаются раз в несколько лет. Также вещи могут быть индивидуальными и групповыми. Например, палатка или что-нибудь еще в этом ключе, — сказал он.

По словам замминистра, Минобороны направляет десятки миллиардов гривен на закупку вооружения и тылового имущества, и эти государственные расходы являются шансом для украинской промышленности. В частности, Государственный оператор тыла закупает одежду и другое вещное имущество для военных на миллиарды гривен: "Это возможность для украинской промышленности развивать свои предприятия во время войны, создавать рабочие места, платить налоги. Также это возможности для отечественного военно-промышленного комплекса. За последний месяц Агентство заключило рекордное количество контрактов на закупку оружия, боеприпасов и военной техники".

Дмитрий Клименков также отметил, что Государственный оператор тыла по состоянию на начало мая этого года уже заключил контракты на общую сумму в 32 млрд грн. А конкуренция на торгах позволит сэкономить около 10 миллиардов.

— И еще важно отметить, что экономию государственных средств мы наблюдаем в сегменте закупок вооружения и военной техники. Приведу пример: недавно Агентство оборонных закупок приобрело тысячи дронов для ВСУ по рекордно низким государственным ценам, — сказал замминистра обороны Украины.

*Подробнее о том, как в Минобороны пересматривают подходы к обеспечению Сил Обороны, что делают с компаниями, срывающими контракты для обеспечения ВСУ, и какими темпами Украина движется к стандартам НАТО — читайте на "Телеграфе" в интервью с Дмитрием Клименковым.

Как сообщалось, недавно украинцы подписали вторую петицию президенту Украины Владимиру Зеленскому о разблокировании предоставления западного оружия бригаде "Азов". Необходимые 25 тысяч голосов были собраны в сутки. Это было уже вторым обращением по поводу содействия разблокированию оружия США для "Азова". Предыдущая петиция была рассмотрена 3 мая 2024 года. Ее отклонили.

Также "Телеграф" писал, как живет единственный в Украине дисбат и в каких условиях держат осужденных военных.