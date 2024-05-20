Понад 50% співробітників: уряд розширив можливості для броні в одній із галузей

Критерії дають підставу для бронювання від 50% працівників

В Україні розширили перелік критеріїв для бронювання працівників оборонно-промислового комплексу (ОПК). У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості повідомили, що тепер відповідні підприємства мають відповідати одному з двох критеріїв.

Інформація про це з’явилася на офіційному сайті Міністерства. Зазначено, що зміни стосуються тих критеріїв, які дають підставу для бронювання від 50% працівників, незалежно від військово-облікової спеціальності.

"Відтепер підприємства, установи і організації, задіяні у виробництві товарів, виконанні робіт і наданні послуг оборонного призначення з розроблення, виготовлення, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових частин, мають відповідати одному з двох критеріїв", — йдеться у повідомленні, а нижче вказано критерії.

1. Бути виконавцем чи співвиконавцем:

державного контракту з державним замовником у сфері оборони щодо виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг, зазначених у попередньому абзаці;

або договору щодо виробництва товарів оборонного призначення коштом інших позабюджетних джерел, не заборонених законодавством України.

2. Отримувати фінансову державну підтримку у вигляді грантів згідно з Порядком надання фінансової підтримки для забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони (Brave1)

Простими словами перший критерій об’єднує попередні два, які були чинні до цього часу. Разом з тим він додає позабюджетні джерела фінансування. Другий критерій дає можливість отримати підставу для бронювання компаніям, які знаходяться на стадії розробки свого продукту у сфері ОПК.

Для тих підприємств, які вже розпочали шлях згідно з процедурою, чинною до цього часу, нічого не змінюється. Про перелік необхідних документів для бронювання співробітників та алгоритми дій згідно з оновленнями можна дізнатися на сайті Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості за посиланням.

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