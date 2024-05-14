Мобілізація дорівнює відправці на "нуль"? Скільки призовників насправді потрапляє на передову

Мобілізованих далеко не завжди відправляють на передову

Вже 18 травня в Україні набуде чинності новий закон про мобілізацію. Через це багато українців переживають, що вони обов’язково потраплять на передову, проте насправді туди відправляють далеко не всіх.

Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони та розвідки Олександр Федієнко в інтерв’ю "Телеграфу" для матеріалу "Кого примусом доставлять в ТЦК і що треба зробити кожному: все про мобілізацію після 18 травня".

На його думку, механізм зі штрафами не стимулюватиме підвищення мобілізації.

"Тобто, так, він покращить мобілізацію.. Та все одно будуть люди, які зможуть заплатити один-два штрафи, а потім все одно заховатися. Треба розуміти, що люди, які не хочуть воювати все одно будуть шукати як ухилятися", — вважає він.

На його думку, проблема в іншому. Федієнко вважає, що історію про мобілізаційну кампанію в Україні було інформаційно провалено із самого початку.

"Буцімто, якщо тебе мобілізують — обов’язково вб’ють, а якщо вже вручили повістку — обов’язково відправлять на "нуль". Та треба розуміти, що на передову потрапляє лише 10-15%. Всі інші мобілізовані — займають посади за купою інших спеціальностей, які на фронті потрібні не менше, ніж у цивільному житті. Потрібні й звичайні бухгалтери, економісти, логісти й електрики. До того ж, жодному командиру не вигідно відправляти на нуль немотивованих людей", — пояснив він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зміниться для чоловіків в Україні з 18 травня.