Бронювання військовозобов’язаних співробітників: що пропонують бізнесу в Раді

Автор ідеї хоче зняти навантаження із легального бізнесу

В Україні продовжують вести роботи над проектом економічного бронювання працівників. При цьому роботи над ним ідуть паралельно із законопроєктом про мобілізацію.

Як інформує Європейська бізнес-асоціація, її члени провели зустріч із головою економічного комітету Верховної Ради, який є автором цієї моделі. Вони обговорили концепцію цього документа і як він торкнеться економіки.

Зазначається, що в Україні заброньовано близько 540 тисяч чоловіків призовного віку. Крім того, близько 2,7 мільйона чоловіків мають офіційне працевлаштування, а 600 тисяч зареєстровано як ФОП. А ось ще близько мільйона чоловіків держава інформації не має, а тому можна припустити, що вони працюють у тіньовому секторі.

"Щоб перенести мобілізаційне навантаження на тіньову частку економіки, у Комітеті пропонують модель економічного бронювання співробітників, яка б дала додаткову можливість забронювати потрібних працівників білому бізнесу", — йдеться в повідомленні.

Таким чином, бізнес за умови відсутності податкового боргу зможе забронювати важливих працівників, за умови оплати 1,5% від зарплати + 20 тисяч гривень фіксованої ставки. Це не торкнеться стратегічних підприємств, працівники яких бронюватимуться за старими правилами.

Процедура за новим проєктом має проходити у три кроки:

Після сплати внеску підприємство вносить відомості про працівників на електронному порталі та надає квитанцію про сплату збору або довідку про рух коштів (у разі ФОП);

Податкові органи проводять онлайн перевірку особи заброньованого працівника та видає йому жовтий QR-код, який і є підтвердженням процедури бронювання;

Особа прибуває до центру надання адмінпослуг у 60-денний термін для оновлення даних та валідації бронювання, після чого отримує зелений QR-код, який підтверджує, що процедуру бронювання пройдено успішно.

Компанія може сама вибирати, яких працівників бронювати. У будь-якому випадку це не дає права на виїзд за кордон. Для ФОП діє додаткова вимога – надання довідки про наявність обороту у розмірі не менше вартості 3 місяців бронювання для підтвердження реальної активності

Як повідомлялося раніше, Наталуха раніше заявив, що запровадження економічного бронювання від мобілізації може збільшити прибутки державного бюджету України. Воно може приносити близько 200 млрд. гривень на рік.