Более 50% сотрудников: правительство расширило возможности для брони в одной из отраслей

Критерии дают основание для бронирования от 50% работников

В Украине расширили список критериев для бронирования работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины сообщили, что теперь соответствующие предприятия должны соответствовать одному из двух критериев.

Информация об этом появилась на официальном сайте Министерства. Отмечено, что изменения касаются тех критериев, которые дают основание для бронирования от 50% работников независимо от военно-учетной специальности.

"Отныне предприятия, учреждения и организации, задействованные в производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг оборонного назначения по разработке, изготовлению, ремонту, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составных частей должны соответствовать одному из двух критериев", – говорится в сообщении, а ниже указаны критерии.

1. Быть исполнителем или соисполнителем:

государственного контракта с государственным заказчиком в сфере обороны относительно производства товаров, выполнения работ и услуг, указанных в предыдущем абзаце;

или договора производства товаров оборонного назначения за счет других внебюджетных источников, не запрещенных законодательством Украины.

2. Получать финансовую поддержку в виде грантов в соответствии с Порядком предоставления финансовой поддержки для обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны (Brave1)

Простыми словами первый критерий объединяет предыдущие два, действующие до сих пор. Вместе с тем, он добавляет внебюджетные источники финансирования. Второй критерий позволяет получить основание для бронирования компаниям, находящимся на стадии разработки своего продукта в сфере ОПК.

Для тех предприятий, которые уже начали путь согласно процедуре, действующей по сей день, ничего не меняется. О перечне необходимых документов для бронирования сотрудников и алгоритмах действий согласно обновлениям, можно узнать на сайте Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности по ссылке.

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