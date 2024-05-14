В Україні скоро може виникнути гострий дефіцит водіїв: до чого тут мобілізація і кого саме це торкнеться

Водії будуть на вагу золота

Найближчим часом Україна зіштовхнеться з різкою зміною на ринку праці. Зокрема, з тотальним дефіцитом водіїв. Стосується це, перш за все, водіїв-міжнародників та далекобійників.

Далекобійник — професія прибуткова, зарплати для тих, хто їздить фурою за кордон, подекуди складають і 100 тисяч гривень. Та скоро вантажівками не буде кому їздити, упевнені в ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України". "Телеграф" поспілкувався з головою ГО Володимиром Михалевичем, щоб дізнатись, чому перевізники б’ють на сполох.

Новий закон про мобілізацію, на його думку, повністю зупинить ринок перевезень в Україні. На території нашої держави він просто помре, а європейську частку заберуть собі поляки та інші народи. Вантажівками керувати просто буде нікому, адже за новим законом усі водії повинні пройти ТЦК, інакше вони не матимуть права перетину кордону. Залишиться, за прогнозами громадської організації, лише 5% із сьогоднішньої кількості водіїв — тих, у кого 3 та більше дітей, або пенсіонерів.

Через це скоро в Україні зросте кількість вакансій водіїв-міжнародників, але працювати немає кому. Забронювати їх також нереально, впевнений Володимир Михалевич.

Більше про це читайте у матеріалі "Телеграфу": Ринок міжнародних перевезень України "помре" вже за тиждень: водії кидатимуть фури, а за все заплатять звичайні українці.

Раніше "Телеграф" також писав про мобілізацію автотранспорту. Деякі з нардепів мають автомобілі, які дуже знадобляться для армії.